Após cobrança da Prefeitura de Lagarto por esclarecimentos sobre o atraso no pagamento dos trabalhadores que prestam serviços à Secretaria Municipal da Educação, o Instituto Movimenta Nordeste (IMN) divulgou um comunicado reconhecendo que a responsabilidade pelo pagamento dos salários é da própria instituição, e não da administração municipal.

No documento, a empresa informa que o atraso nos salários referentes a outubro de 2026 ocorreu em razão da necessidade de readequação do seu sistema de pessoal. O instituto também assegurou que todos os valores serão pagos integralmente e que está trabalhando para regularizar a situação o mais rápido possível.

A Prefeitura de Lagarto esclarece que não possui débitos com a empresa e ressalta que a instituição apresenta pendências documentais e não comprovou devidamente a execução das metas e obrigações previstas em contrato.

A administração municipal reforça que continuará acompanhando a situação e cobrando o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa, com o objetivo de garantir os direitos dos profissionais e evitar prejuízos à continuidade dos serviços educacionais.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e o respeito aos trabalhadores.