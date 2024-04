Após destinar R$ 300 mil para obra no Mercado Municipal em Riachão do Dantas, Fábio Reis participa de inauguração

Na manhã desta quinta-feira 04, a prefeitura de Riachão do Dantas entregou à população Riachãoense os mercados da carne (José Monteiro Farias) e de cereais, totalmente reformados.

Além da inauguração dos mercados, houve a entrega de um veículo para a Secretaria de saúde, adquirido com recursos do Fundo Municipal de Saúde.

O evento ocorreu na praça Epifânio Doria e contou com a presença da prefeita Simone Andrade, do vice-prefeito Galego da samba e diversas autoridades, como o deputado federal Fábio Reis, autor de várias emendas destinadas ao município em diversas áreas, Luciano Gois, representando a Deso e a população em geral.

Ainda seguindo a inauguração, a prefeita Simone e o vice prefeito Galego da Samba anunciaram várias outras ordens de serviços que ja estão sendo executadas e mais projetos para a sede e a zona rural.

A prefeita em seu pronunciamento destacou,

” Não temo as críticas pois a melhor resposta se dá é trabalhando e Riachão não pode parar”

O secretário de Representação do Governo de Sergipe em Brasília, Fabio Reis, esteve no Mercado Municipal José Monteiro Farias, em Riachão do Dantas, que passou por reforma e foi inaugurado para uso da população.

A obra contou com destinação de R$300 mil do mandato de deputado federal de Fábio Reis, que foi conferir de perto como ficou tudo.

“Tenho uma relação de muita parceria com a prefeita Simone e toda a gestão municipal. Fico muito feliz por todas as melhorias que implementamos na cidade.

Mesmo estando secretário do Governo de Sergipe, tenho visitado e participado de todo andamento das obras que foram ou estão sendo executadas com verbas do meu mandato”, afirmou.