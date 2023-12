Após dias de internação, ex-prefeito Jerônimo Reis recebe alta médica

Nesta quarta-feira, 13, o ex-deputado federal e ex-prefeito de Lagarto Jerônimo de Oliveira Reis recebeu alta médica hospitalar, após cerca de uma semana de internação. A informação foi confirmada pelo seu filho e deputado federal Fábio Reis (PSD).

“Estamos todos muito felizes! Obrigado a cada um que rezou pela vida e saúde dele, que mandou mensagem de boas energias e que se preocupou”, comemorou o deputado federal.

Jerônimo Reis foi internado no último dia 7 de dezembro, no Hospital São Lucas, em Aracaju, onde foi submetido a uma nova rodada de exames. Felizmente, durante toda sua estada no hospital, seu quadro clínico permaneceu estável.

Cabe destacar que a nova internação do patriarca da Família Reis ocorreu a pouco menos de mês da sua primeira crise de pancreatite, ocorrida em 10 de novembro deste ano. Naquele dia, ele foi internado e, seis dias depois, submetido a uma cirurgia considerada bem sucedida para retirada da vesícula. A alta lhe foi concedida no dia seguinte ao procedimento.