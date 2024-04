Após fraude contra seguro, homem é indiciado em Itabaiana

Na manhã desta terça-feira, 16, equipes da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana (Depatri) concluiu a investigação que apurava uma falsa comunicação de crime de roubo, supostamente ocorrido no município itabaianense. A vítima tinha como objetivo receber o valor do seguro veicular.

Após o registro do boletim de ocorrência, foram iniciadas diligências para identificar os responsáveis pelo roubo. No entanto, durante o curso das investigações, surgiram informações inconsistentes fornecidas pelo comunicante, levantando suspeitas de que se tratava de um delito que não havia ocorrido.

Após coletar todos os dados durante a investigação, os agentes de polícia intimaram novamente a suposta vítima para prestar esclarecimentos complementares. Diante das evidências apresentadas, a vítima confessou que o crime não ocorreu de fato e que havia registrado a ocorrência com o único propósito de receber o seguro veicular.

O delegado Matheus Cardillo, que está à frente do caso, destacou que práticas fraudulentas como essa prejudicam significativamente o trabalho investigativo, em razão dos esforços envidados para elucidação de crime inexistente, bem como influência no aumento dos valores dos seguros veiculares.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate a fraudes como essa e solicita que informações ou denúncias sejam repassadas através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do (a) denunciante é garantido.