Após nove anos, Estação Cidadania Áthila Paixão é inaugurada em Lagarto

Após nove anos, a Prefeitura de Lagarto inaugurou a tão aguardada Estação Cidadania – Esporte”, no Bairro Matinha. A obra, executada com recursos federais, foi inicialmente denominada “Centro de Iniciação ao Esporte – CIE.

Ela constitui-se no maior projeto do legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, tanto é que o referido equipamento público esportivo qualificado tem o objetivo de incentivar a iniciação esportiva em regiões de vulnerabilidade social das grandes e médias cidades. “Cada unidade pode ofertar até 13 modalidades olímpicas, seis paralímpicas e uma não olímpica”, destacou a Prefeitura de Lagarto.

A Estação Cidadania de Lagarto ainda leva o nome do saudoso lagartense Áthila Paixão, morador do povoado Brasília, na zona rural do município, e que foi uma das 10 vítimas fatais da tragédia no ‘Ninho do Urubu’, ocorrida em 8 de fevereiro de 2019 no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 14 anos de idade e era uma das promessas do futebol de campo a serem lapidadas pelo clube carioca.

“Como uma das realizações mais marcantes do meu 1º mandato, em 2019, nós homenageamos o jovem Áthila com uma estátua em tamanho natural e batizamos com seu nome a quadra de Esportes do povoado em que ele nasceu. Mas eu gostaria que toda a nossa cidade e o Estado reconhecessem este nome para a eternidade e então decidimos que essa grande estrutura também levaria o seu nome. Neste momento, se não fosse aquela tragédia que comoveu todo o planeta, quem sabe não estaríamos vendo Áthila brilhando nas categorias de base do Flamengo e mais tarde no profissional?” Ele será para sempre uma inspiração para os milhares de jovens que irão treinar neste espaço, que hoje estamos colocando em pleno funcionamento”, comentou a prefeita Hilda Ribeiro.

Já a Secretária de Estado do Esporte, Mariana Dantas, destacou que a Estação Cidadania é uma grande porta que se abriu para trazer expectativa e esperança para o povo lagartense. “Tenho certeza que o Estação Cidadania vem para transformar vidas, porque o esporte é isso: é saúde, educação, é expectativa de dias melhores. Recentemente, estava com o secretário de Educação tratando dos jogos da primeira e eu quero ver os atletas de Lagarto participando dos jogos da primavera”, salientou a representante do Governo Fábio Mitidieri.

A estrutura e modalidades oferecidas

A Estação Cidadania de Lagarto é considerada “Modelo 3”: Possui ginásio poliesportivo com arquibancada para até 181 lugares; com área de apoio (administração, sala de professores, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário público e estruturas de atletismo.

Ela vai abranger a seguintes Modalidades Olímpicas: Basquete, Basquete 3×3, Badminton, Handebol, Vôlei de quadra e atletismo (100 metros, iniciação aos 200 e 400 metros, iniciação aos revezamentos 4 x100m e 4x400m, Arremesso de peso, Salto em distância, Salto triplo) e tênis de mesa. Já na modalidade não olímpica o EC abrangerá apenas o futsal.

Por outro lado, nas modalidades paralímpicas, as modalidades oferecidas serão: Goallball – (estilo um futsal para atletas com deficiência visual), Vôlei sentado, Tenis de mesa e Atletismo, 100 metros, iniciação aos 200 e 400 metros, iniciação aos revezamentos 4 x100m e 4x400m, arremesso de peso, salto em distância, e salto triplo.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, a estrutura da Estação é própria para a prática de diversas outras modalidades olímpicas como: Judô, Karatê, Ginástica rítmica, Luta livre – Greco Romana, Basquete em cadeira de rodas, Bocha, entre outras. “Estas serão englobadas em breve, através de investimentos da própria gestão municipal, o que irá acontecer gradativamente de acordo com o interesse ou necessidade dos seus futuros usuários”, destacou o Município.