Aposta de Lagarto acerta cinco números na Mega-Sena

Uma aposta de Lagarto acertou cinco números no concurso 3.043 da Mega-Sena, sorteado na última terça-feira, 11. O jogo registrado na Loteria Esperança faturou R$ 20.836,65. De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, a aposta do tipo simples, foi feita de forma física. Além dessa, outras 11 apostas de Sergipe faturaram a quadra e receberam R$ 440,09 cada.

Os números sorteados são: 10 – 11 – 16 – 37 – 42 – 53

Em Sergipe, dos 11 jogos que acertaram quatro dezenas 6 apostas foram registradas em Aracaju, 01 na Barra dos Coqueiros, 01 em Nossa Senhora do Socorro, 01 em Indiaroba, 01 em Japaratuba e 01 em Porto da Folha.

Uma aposta simples de Alvorada D’Oeste (RO) acertou as seis dezenas do Concurso e receberá o prêmio de R$ 3.077.413,08.

Em todo Brasil, 48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 20.836,65 cada. Já 3.746 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 440,09 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, o prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira 13, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.