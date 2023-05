Apostador de Minas Gerais ganha R$ 61 milhões na Mega-Sena

O concurso 2587 da Mega-Sena premiou um apostador da cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, com R$ 61.056.497,58.

Ele acertou as seis dezenas 05, 10,11, 22, 23 e 37, sorteadas neste sábado, 29, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

A Quina (cinco acertos) teve 328 apostas ganhadoras, com R$ 17.723,23 para cada uma. E a quadra (quatro acertos) pagou R$ 305,54 a cada uma das 27.180 apostas ganhadoras. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

O próximo sorteio será na quarta-feira, 03. A estimativa é de um prêmio de R$ 3 milhões.

Fonte: Agência Brasil