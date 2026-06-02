Aprovados no concurso da GML iniciam aulas de Manuseio e Emprego de Arma de Fogo na Acadepol

Os candidatos aprovados no mais recente concurso da Guarda Municipal de Lagarto (GML), iniciaram, na manhã da última segunda-feira, 01, as aulas de Manuseio e Emprego de Arma de Fogo (MEAF), na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol/SE), responsável pela formação em parceria com a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop).

O curso, que conta com instrutores da Polícia Civil, e acompanhado por agentes da Polícia Federal, estende-se até o dia 23 de julho, quando os alunos passarão por avaliação final e, se aprovados e considerados aptos, estarão prontos para a nomeação e início de atividades no município.

“Esta é uma fase prática muito importante. Estão todos muito comprometidos e nós estamos ansiosos para recebê-los, para que eles possam começar a atuar e fazer de Lagarto uma cidade mais segura.”, aponta a secretária municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania, Mônica Dias.

Esta última etapa sucede e complementa a etapa teórica, realizada pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese), e encerrada em meados de abril. “Hoje, inicia-se a disciplina MEAF, que diz respeito ao manuseio e emprego de armas de fogo. Os alunos terão o contato inicial com o armamento, aulas de tiro e manutenção, toda a capacitação promovida pelos instrutores na Acadepol e fiscalizado pela Polícia Federal. A nossa expectativa é de que todos os 33 alunos sejam aprovados, após avaliação final, para reforçar o nosso efetivo.”, explica o diretor da GML, Édipo Moraes.

Etapas

O concurso da Guarda Municipal de Lagarto avançou por diversas etapas desde a publicação do edital, incluindo a realização da prova objetiva, o Teste de Aptidão Física (TAF), a avaliação psicológica e a fase de investigação social dos candidatos aprovados até esse período final de formação. Agora, o processo de seleção aproxima-se do final, garantindo o fortalecimento da estrutura de segurança pública municipal.

Fonte: Prefeitura de Lagarto