Aracaju chega aos 171 anos como um destino turístico acolhedor e cheio de atrativos

A cidade de Aracaju comemora 171 anos de fundação nesta terça-feira, 17 de março. Um dos destinos turísticos mais acolhedores do Brasil, a capital de Sergipe se destaca pela variedade de atrativos, pela organização urbana e pela tranquilidade, sendo também a capital do estado considerado o mais seguro da Região Nordeste. Além disso, é reconhecida pela hospitalidade do povo, que recebe os turistas com alegria e entusiasmo.

Planejada em 1855, Aracaju reúne características que agradam turistas de diferentes perfis. A cidade combina belas paisagens naturais, espaços culturais, gastronomia regional e uma infraestrutura turística que facilita o acesso dos visitantes aos principais pontos da capital. Quem visita Aracaju se surpreende também com a organização e a limpeza. E mais: o clima é convidativo em qualquer época do ano.

A agente de viagens Lúcía Teixeira visitou Sergipe pela primeira vez e ressaltou que Aracaju a surpreendeu muito positivamente. Segundo ela, a capital sergipana não só oferece belezas naturais e monumentos encantadores, como também surpreende pelos preços acessíveis, o que a torna um destino ainda mais interessante. “Olha, eu estou apaixonada. Aracaju ganhou meu coração”, declarou-se.

O comerciante Adenawer Grisson de Oliveira e a esposa Nádia Ramos Grisson de Oliveira vieram de Governador Valadares (MG) a convite de uma prima para conhecer Sergipe e logo se encantou pela capital. “Aracaju é um lugar maravilhoso. Tem praias lindas, artesanato incrível, tudo muito bonito. E outra coisa: é um lugar muito aconchegante, trânsito bem-educado, sem violência, com praias limpas, um lugar muito bom para se conhecer e passear. E o pessoal é muito bacana, sensacional, muito educado”, afirmou Adenawer.

Orla da Atalaia

Um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade é a Orla da Atalaia. Com quatro quilômetros de extensão, é considerada uma das orlas urbanas mais bonitas e bem-estruturadas do país. O espaço reúne equipamentos de lazer, áreas esportivas, lagos, quadras, monumentos, além de bares e restaurantes que movimentam a vida noturna da cidade.

Entre as várias atrações estão os Arcos da Orla, onde o letreiro ‘Eu amo Aracaju’ transforma o cenário em um dos principais pontos instagramáveis da capital sergipana. Bem próximo aos arcos fica a Passarela do Caranguejo, região onde o público encontra o crustáceo gigante e a gastronomia do estado é evidenciada pelos inúmeros bares e restaurantes, que oferecem, entre outras delícias, o caranguejo, Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe. A culinária sergipana, aliás, é uma das mais elogiadas do Brasil.

Ao longo da orla, o turista ainda pode se encantar com o Oceanário de Aracaju (Projeto Tamar) e o Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa. E mais: no segmento diversão, há kartódromo, pista de skate, espaço para motocross, parque infantil, além da praça de eventos, onde acontecem eventos gratuitos promovidos pelo Governo do Estado: Vila da Páscoa (abril), Arraiá do Povo e Vila do Forró (junho e julho), Vila da Criança (em outubro) e Vila do Natal Iluminado (dezembro).

Na Orla Sul de Aracaju, um dos locais mais procurados por turistas, há praias famosas, como Aruana, Robalo, Refúgio e Mosqueiro, onde podem ser encontrados alguns beach clubs. Esses espaços reúnem infraestrutura completa de lazer, proporcionando conforto por meio de lounges e espreguiçadeiras, gastronomia diversificada, além de entretenimento, com música ao vivo, DJs e eventos. Destaque que essas e as demais praias sergipanas são adequadas para o banho de acordo com um levantamento feito no início deste ano pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

Situada no Povoado Mosqueiro, a 18 quilômetros da Orla da Atalaia e com aproximadamente 1 quilômetro de extensão, está a Orla Pôr do Sol, muito famosa pela paisagem, estrutura de que dispõe e, claro, o clima inspirador para o lazer. É ali onde fica o atracadouro, ponto de partida dos catamarãs com destino à Croa do Goré e à Ilha dos Namorados, bancos de areia que surgem somente com a maré baixa.

Centro Histórico

Para quem deseja conhecer mais sobre a história e a cultura locais, a dica é ir ao Centro Histórico, onde estão o Museu da Gente Sergipana, que oferece uma experiência interativa ao apresentar as tradições, manifestações culturais e o modo de vida do povo sergipano. Logo em frente, há o Largo da Gente Sergipe, onde oito estátuas gigantes fincadas no Rio Sergipe formam mais um espaço perfeito para registros fotográficos.

Ainda no Centro Histórico, há os tradicionais mercados, espaços onde a pluralidade está em evidência. Complementam-se numa tríade que atrai o turista de fora e enche de orgulho quem mora na capital sergipana. São eles: o Mercado Antônio Franco, o Mercado Thales Ferraz e Mercado Virgínia Franco. Os dois primeiros são unidos pela Passarela das Flores. Neles, os visitantes encontram literatura de cordel, repentistas e grandes variedades de artesanatos e comidas típicas. Já o Virgínia Franco oferece imensa variedade de frutas, verduras, castanhas, mariscos e o famoso amendoim cozido, também Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe.

Parques e natureza

Outro espaço bastante frequentado por moradores e visitantes é o Parque Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira, um dos maiores da cidade. Com quase 400 mil metros quadrados, conta com parque infantil, campo de futebol, quadra poliesportiva, espaço com aparelhos para exercícios físicos, pista para caminhada, quiosques para piqueniques, sanitários, lagos e iluminação adequada. Além disso, o terreno possui uma vasta área verde. É aberto diariamente e o horário de funcionamento é das 5h às 21h30.

Há também o Parque da Cidade José Rollemberg Leite, localizado no Morro do Urubu, no Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju. Dispõe de uma área de 930 mil metros quadrados, sendo que aproximadamente 50% dela é composta por vegetação da Mata Atlântica. O parque possui também uma hípica, um teleférico – a principal atração – e um mirante com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital. É possível, então, fazer caminhadas, correr ou andar de bicicleta, além de vislumbrar a vista da cidade. O local é aberto de terça a domingo, das 9h às 17h, e o acesso é livre.

Além dos atrativos urbanos, Aracaju também funciona como porta de entrada para diversos roteiros turísticos em Sergipe, como o litoral sul, onde estão a Praia do Saco e a Lagoa dos Tambaquis, em Estância, e o famoso Cânion de Xingó, em Canindé de São Francisco, ampliando ainda mais as opções para quem escolhe a capital sergipana como destino.

Fonte: Governo de SE