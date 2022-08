Aracaju investiga um caso suspeito da varíola dos macacos

A Secretaria de Saúde de Aracaju (SMS) confirmou na última quarta-feira, 03, que investiga um caso suspeito da varíola dos macacos. Anteriormente, Sergipe já havia descartado outros dois casos que estavam em investigação.

“Este caso deu entrada na nossa rede municipal ontem. Ainda é suspeito porque apresentou alguns sintomas associados à doença [da varíola dos macacos], como febre e dores musculares”, informou a Secretária de Saúde da capital, Waneska Barboza.

Ainda segundo ela, a pessoa segue em isolamento e sem apresentar um quadro grave da doença.

Testagem

Apesar de não haver nenhum caso oficialmente confirmado no estado, um kit com 300 testes para identificação da doença foi doado pela Coreia do Sul ao Laboratório de Bioquímica Clínica (Labic) da UFS. O kit deverá chegar a Sergipe na segunda quinzena do mês de agosto e serão destinados à pessoas com suspeita da doença e encaminhadas por um médico.

