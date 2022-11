Aracaju volta a sediar campeonatos brasileiros de Hobie Cat 14 e 16

As regatas acontecem na Praia dos Artistas, na altura do Farol de Aracaju, no bairro Coroa do Meio, que ganhou a Arena Brascat, uma estrutura temporária de onde sairão os barcos.

“O Hobie Cat é um barco veloz, com cascos assimétricos que facilitam a entrada e saída de praias, por isso decidimos montar a raia para o Brasileiro em uma praia de fácil acesso” explica o presidente da ABCHC, Wilson Alves Neto.

São esperados cerca de 100 velejadores de Sergipe, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.

“Estamos no 48° Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 14 e no 45° Brasileiro de Hobie Cat 16 e esse, em Aracaju, já é recorde de inscritos. Esperamos competições técnicas e com bons ventos” disse o presidente da ABCHC.

Confira a programação do evento:

Sábado e domingo (12/11 e 13/11)

13h- Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 16 – Vela Jovem (até 18 anos) e Feminino, no Icaju – AV. Beira Mar, s/n°, bairro 13 de Julho.

Segunda (14/11)

14h- Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 14 e 16 – Regata de Abertura, na Arena Brascat

19h – Cerimônia de premiação Vela Jovem e Feminino – Arena Brascat

Terça (15/11)

11h – Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 14 e 16 – Regatas

Quarta (16/11)

10h- Regatas

Quinta (17/11)

10h- Regatas

Sexta (18/11)

10h- Regatas

19h- Cerimônia de encerramento: premiação Brasileiros HC 14 e HC 16, no Icaju