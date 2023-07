Arcebispo dom João José Costa renuncia ao cargo

Dom João José Costa nasceu em 24 de junho de 1958, no município de Lagarto. Ingressou na Ordem do Carmo em 1985. Concluiu os estudos filosóficos em Brasília no Seminário Nossa Senhora de Fátima e os estudos teológicos no Instituto Franciscano de Olinda (IFTO). Ele também é licenciado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará.