Armas e drogas são apreendidas em Sergipe durante Operação Nacional Desarme

Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc), participou da Operação Nacional Desarme, coordenada pelo Ministério da Justiça e realizada entre os dias 14 e 19 de março de 2026, em todo o país. Em Sergipe, foram registradas prisões e apreensões nas cidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Carira.

Durante a operação, as equipes do Denarc/SE apreenderam cinco armas de fogo de diferentes calibres, incluindo um revólver e uma pistola, além de munições. Também foram recolhidas porções de maconha, drogas sintéticas, quantias em dinheiro, veículos e aparelhos celulares.

As ações resultaram ainda no cumprimento de dois mandados de prisão por tráfico de drogas, além de quatro prisões em flagrante relacionadas a crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e na Lei de Drogas.

Fonte: SSP/SE