Arquivo Público de Sergipe celebra 169 anos de Aracaju com exposição no Museu da Gente Sergipana

O Arquivo Público de Sergipe (Apes), em parceria com o Instituto Banese, iniciou nesta terça-feira, 12, uma programação mais do que especial para a comemoração do 169º aniversário de Aracaju, capital do estado de Sergipe, celebrado no dia 17 de março. A exposição do Apes, intitulada ‘Revelando os bastidores da mudança da capital’, ocorre até o dia 31, no Museu da Gente Sergipana, e conta com ações educativas e exposição sobre a temática da mudança da capital. Ela está aberta ao público geral, de terça-feira a domingo, das 10h às 15h, de forma gratuita.

A exibição, sob a curadoria da diretora do Apes, Sayonara Rodrigues do Nascimento Santana, conta com ações educativas e exposição sobre a temática da mudança da capital, apresentando uma rica coleção de documentos escritos do século XIX e fotografias de Aracaju do século XX. Esses registros históricos oferecem uma perspectiva detalhada sobre os bastidores e os eventos que cercam essa transição ao fornecer informações valiosas para compreender mais profundamente esta importante data.

“Nós temos alguns documentos selecionados que narram e mostram o processo de transferência de setores de Governo para a nova capital, além de toda uma estrutura que foi criada para que os funcionários públicos pudessem se estabelecer em Aracaju. Todos estão convidados para conhecer um pouco mais desse processo tão importante da mudança da nossa capital de São Cristóvão para Aracaju, que está comemorando 169 anos de história”, ressaltou Sayonara.

Ações educativas

Já as ações educativas ’História presente: a data da semana’ vão até 22 de março, de terça a sexta-feira, nos horários das 10h, 11h, 14h e 14h30. Ela está sendo feita na instalação Midiateca do Museu da Gente Sergipana, destinada a visitantes espontâneos e para os todos os estudantes da capital, especialmente das instituições da rede estadual de ensino interessadas, desde que agendem a visita previamente.

Por meio da arte de contar histórias, o objetivo é abordar de maneira lúdica a Transferência da Capital da Província de Sergipe, de São Cristóvão, para Santo Antônio do Aracaju, em 17 de março de 1855. Ainda dentro do museu, no espaço ‘Nossas coisinhas’, será realizado o ‘Roteiro de Aracaju’, estimulando o reconhecimento do público a respeito dos pontos turísticos da capital, por meio de um painel de jogo da memória.

Uma das guias e educadoras desse percurso foi Marcella Leite Vieira Santos, graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Ela destacou a exibição como uma maneira mais interativa e incentivadora aos jovens estudantes e ao público geral, na busca de maiores conhecimentos sobre os eventos históricos da capital sergipana.

“O Museu da Gente Sergipana segue sendo o espaço vivo de representação da cultura de nosso estado. Estamos recebendo escolas para que, de uma forma lúdica, agradável e interativa, possamos fazer com que os estudantes pensem mais sobre a logística da criação dessa nossa Aracaju, de como ela foi pensada, planejada, e que ela é o resultado de um sonho em uma determinada época”, citou Marcella.