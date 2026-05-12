Arraiá do Embaixador movimenta arrecadação solidária em Lagarto

Desde as primeiras horas desta terça-feira, 12, uma grande movimentação de pessoas foi registrada no Centro Sul Shopping, em Lagarto, para troca dos vouchers da live beneficente do cantor Gustavo Lima. A live show denominada de Arraiá do Embaixador acontecerá nesta quarta-feira, 13, no Parque das Palmeiras.

Para entrar no evento, é necessário trocar dois quilos de alimentos, que serão doados ao Hospital de Amor de Lagarto, por um voucher. A troca acontece até as 22h desta terça e durante todo o dia da quarta-feira, 13.

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O Arraiá do Embaixador, um evento de alcance nacional, promete movimentar a economia local, desde o comércio a rede hoteleira de Lagarto.

O evento, que é aberto ao público será transmitido pelo canal do YouTube do cantor Gustavo Lima:

https://youtube.com/@gusttavolimaoficial?si=7gMhEH1xA4Tu5tMi