logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Arraiá do Povo 2026 segue neste sábado com shows de Joelma e Adelmário Coelho

14d924e0-0459-4f69-a63b-fc93718c6ee3

Após reunir mais de 33 mil pessoas na noite de abertura, o Arraiá do Povo 2026 continua com sua programação neste sábado, 30, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O maior arraiá à beira-mar do Brasil, realizado pelo Governo de Sergipe, promete mais uma noite de muita música, cultura popular e tradição nordestina.

 

 

No palco principal, quem inicia a noite é a banda Forró Brasil, seguida pelo cantor Adelmário Coelho, um dos principais representantes do forró tradicional. Em seguida, sobem ao palco a dupla Kátia e Aduílio, com o forró que marcou gerações, e encerrando a programação quem se apresenta é a artista Joelma.

Durante os intervalos dos shows, o Palco 360º recebe a banda Forró 10, para garantir a animação constante do público.

Além dos festejos do Arraiá do Povo, a Vila do Forró contará com uma programação diversificada ao longo da noite. No Coreto, as apresentações começam às 18h com o Trio Pé de Serra Forró Tareco e Mariola. Às 20h, o público poderá acompanhar o show de Cissy Freitas, seguido por Ivanildo do Acordeon, às 22h.

 

 

No Barracão, a programação terá início às 19h com Lula Ribeiro. Às 21h, o destaque vai ser com a apresentação da Quadrilha Penerou Xérem. Na sequência, sobe ao palco a cantora Amorosa, às 22h, e o encerramento ficará por conta de Chico Queiroga, à meia-noite. Já no Teatro da Vila, as atividades começam às 18h com o espetáculo “O Palhaço Colores no País do Forró”, da Cia O Mínimo de Teatro e Circo. Em seguida, às 20h, será apresentada a peça “Faz de Conta no Ciclo Junino”, da Cia Ponto de Teatro.

 

Confira a programação completa deste sábado, 30:

Arraiá do Povo

Forró Brasil

Adelmário Coelho Kátia e Aduílio

Joelma

Palco 360º – Forró 10

Vila do Forró

Coreto

18h – Trio Pé de Serra Forró Tareco e Mariola

20h – Cissy Freitas

22h – Ivanildo do Acordeon Barracão

Barracão

19h – Lula Ribeiro

21h – Quadrilha Penerou Xérem

22h – Amorosa

0h – Chico Queiroga

Teatro da Vila

18h – Espetáculo O Palhaço Colores no País do Forró (Cia O Mínimo de Teatro e Circo)

20h – Espetáculo Faz de Conta no Ciclo Junino (Cia Ponto de Teatro)

Publicidade
Publicidade
Previous
Next