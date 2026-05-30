Arraiá do Povo 2026 segue neste sábado com shows de Joelma e Adelmário Coelho

Após reunir mais de 33 mil pessoas na noite de abertura, o Arraiá do Povo 2026 continua com sua programação neste sábado, 30, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O maior arraiá à beira-mar do Brasil, realizado pelo Governo de Sergipe, promete mais uma noite de muita música, cultura popular e tradição nordestina.

No palco principal, quem inicia a noite é a banda Forró Brasil, seguida pelo cantor Adelmário Coelho, um dos principais representantes do forró tradicional. Em seguida, sobem ao palco a dupla Kátia e Aduílio, com o forró que marcou gerações, e encerrando a programação quem se apresenta é a artista Joelma.

Durante os intervalos dos shows, o Palco 360º recebe a banda Forró 10, para garantir a animação constante do público.

Além dos festejos do Arraiá do Povo, a Vila do Forró contará com uma programação diversificada ao longo da noite. No Coreto, as apresentações começam às 18h com o Trio Pé de Serra Forró Tareco e Mariola. Às 20h, o público poderá acompanhar o show de Cissy Freitas, seguido por Ivanildo do Acordeon, às 22h.

No Barracão, a programação terá início às 19h com Lula Ribeiro. Às 21h, o destaque vai ser com a apresentação da Quadrilha Penerou Xérem. Na sequência, sobe ao palco a cantora Amorosa, às 22h, e o encerramento ficará por conta de Chico Queiroga, à meia-noite. Já no Teatro da Vila, as atividades começam às 18h com o espetáculo “O Palhaço Colores no País do Forró”, da Cia O Mínimo de Teatro e Circo. Em seguida, às 20h, será apresentada a peça “Faz de Conta no Ciclo Junino”, da Cia Ponto de Teatro.

Confira a programação completa deste sábado, 30:

Arraiá do Povo

Forró Brasil

Adelmário Coelho Kátia e Aduílio

Joelma

Palco 360º – Forró 10

Vila do Forró

Coreto

18h – Trio Pé de Serra Forró Tareco e Mariola

20h – Cissy Freitas

22h – Ivanildo do Acordeon Barracão

Barracão

19h – Lula Ribeiro

21h – Quadrilha Penerou Xérem

22h – Amorosa

0h – Chico Queiroga

Teatro da Vila

18h – Espetáculo O Palhaço Colores no País do Forró (Cia O Mínimo de Teatro e Circo)

20h – Espetáculo Faz de Conta no Ciclo Junino (Cia Ponto de Teatro)