Arraiá do Povo e Vila do Forró iniciam na Orla da Atalaia nesta sexta-feira, 29

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró iniciam nesta sexta-feira, 29 de maio, na Orla da Atalaia, em Aracaju, com shows, apresentações culturais, espaços gastronômicos e diversas atrações voltadas à valorização das tradições e da cultura popular sergipana. Promovidos pelo Governo do Estado, os eventos consolidam Sergipe como palco do maior São João à beira-mar do Brasil e integram a programação do Ciclo Junino 2026, que se estende por 60 dias.

Em 2025, os festejos reuniram mais de 1,3 milhão de pessoas e movimentaram cerca de R$ 250 milhões na economia sergipana. Para este ano, com investimento estadual de R$ 50 milhões e R$ 13 milhões por meio de patrocínios, a expectativa é reunir mais de 1,5 milhão de pessoas e movimentar R$ 150 milhões.

Arraiá do Povo

O Arraiá do Povo vai de 29 de maio a 28 de junho com grandes atrações locais e nacionais. O palco principal deste ano terá 400 metros quadrados e será 100% LED, retratando 20 conteúdos culturais da cultura popular do estado, uma oportunidade de mostrar a tradição sergipana a locais e turistas. Além disso, o novo palco facilitará as transmissões dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

A estrutura do Arraiá do Povo foi planejada para garantir conforto e segurança ao público. O espaço terá saídas de emergência ampliadas, acessos mais largos e capacidade estimada para receber até 55 mil pessoas por noite. Serão 70 entradas distribuídas pelo espaço. Na portaria principal de acesso (a entrada A), são 50 entradas com disciplinadores (corredores para vistoria). Já na lateral, próximo à pista de skate, na entrada B, são mais 20 entradas.

Vila do Forró

Com mais de 400 atrações sergipanas, entre bandas, trios pé de serra, teatro e grupos folclóricos, a Vila do Forró acontece até 26 de julho. Além de novo layout, a Vila traz diversas novidades, entre elas a Galeria ArteNordeste expondo artes visuais sergipanas, com renovação a cada 15 dias; transmissão dos jogos do Brasil; e o Forró da Gente, que ocorrerá no Barracão da Vila, reunindo três artistas sergipanos de destaque e tradição a cada sábado.

“No Forró da Gente daremos destaque a 29 artistas de forró raiz de Sergipe. Os tradicionais, os baluartes da nossa cultura, como Amorosa, João da Passarada, Jailson do Acordeon, Valter Nogueira, Joésia Ramos, entre outros”, ressaltou o presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão.

Ainda na Vila, estará a Estação Acolher, iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) voltada a catadores de materiais recicláveis que atuam nos festejos juninos e para os filhos deles enquanto trabalham. O espaço funcionará todos os dias do evento, a partir das 16h. Para as crianças, são disponibilizadas atividades lúdicas, ambiente de cuidado e proteção, além de alimentação com dois lanches e jantar. Já para os trabalhadores, a iniciativa assegura a oferta de jantar e suporte durante a jornada de trabalho, contribuindo para melhores condições de permanência e desempenho no evento.

Ciclo Junino

Além dos tradicionais shows e apresentações culturais, o Ciclo Junino contará com concursos de quadrilhas, espaços de economia criativa, vila cenográfica, barracões culturais, apresentações de trios pé-de-serra, áreas gastronômicas e ações inclusivas. Entre os destaques da programação estão o concurso de quadrilhas, de 8 a 14 de junho, no Gonzagão; o Arrastapé do 18 do Forte, nos dias 12 e 13 de junho; o Arranca Unha, de 22 a 28 de junho, no Centro de Criatividade; e o Arrastafé, entre os dias 10 e 12 de julho, na Orla da Atalaia.

Fonte: Governo de SE