30 dias de forró: Confira a programação artística do Arraiá do Povo

O Governo do Estado lançou, na noite da última segunda-feira, 8, a programação do Arraiá do Povo 2023. O evento contará com 30 dias de forró divididos entre o Palco Rogério, o Barracão da Clemilda e o Coreto da Marluce.

Confira a programação do Arraiá do Povo:

01/06, quinta-feira

19h: Erivaldo de Carira

21h: Mastruz com Leite

23h: Dorgival Dantas

02/06, sexta-feira

19h: Sergival

21h: Zezo

23h: Painel de Controle

01h: Michele Andrade

03/06, sábado

19h: Luiz Paulo

21h: Farra de Barão

23h: Cavaleiros

01h: Solange Almeida

04/06, domingo

19h: Valter Nogueira

21h: Forró Prime

23h: Raí Saia Rodada

06/06, terça-feira

19h: Maraísa, a Dama do Forró

21h: André Novaes

23h: Luiz Fontinelli

07/06, quarta-feira

19h: Banda Paraxaxá

21h: Magníficos

23h: Del Feliz

08/06, quinta-feira

19h: Glauber Vieira

21h: Limão com Mel

23h: Os Gonzagas

09/06, sexta-feira

19h: Sílvio Soul

21h: Adelmácrio Coelho

23h: Jeanny & Dedé

01h: Jonas Esticado

10/06, sábado

19h: Lourinho do Acordeon

21h: Danielzinho Caceteiro

23h: Luan Estilizado

01h: Marcia A Fenomenal

11/06, domingo

19h: Zé Tramela

21h: Igor Ativado

23h: Calcinha Preta

13/06, terça-feira

19h: Erick Souza

21h: Somos Loucos

23h: Forró Maturi

14/06, quarta-feira

19h: João da Passarada

21h: Vitinho Soares

23h: Iguinho e Lulinha

15/06, quinta-feira

19h: Virgínia Fontes

21h: Cuscuz com Leite

23h: Tarcísio do Acordeon

16/06, sexta-feira

19h: Casaca de Couro

21h: Thais Nogueira

23h: Alcymar Monteiro

01h: Targino Gondim

17/06, sábado

19h: Gil Mendes

21h: Valtinho do Acordeon

23h: Zé Vaqueiro

01h: Forrozão Quarto de Milha

18/06, domingo

19h: Joba

21h: Trio Nordestino

23h: Os 3 Moleques

20/06, terça-feira

19h: Jorge Ducci

21h: Heitor Mendonça

23h: Naurêa

21/06, quarta-feira

19h: Os Pé de Cana

21h: Forró do Tico

23h: Fogo na Saia

22/06, quinta-feira

19h: Chiko Queiroga e Antônio Rogério

21h: Isabela Serpa

23h: Flor de Maracujá

23/06, sexta-feira

19h: Orquesta Sanfônica

21h: Xote Baião

23h: Batista Lima

01h: Joelma

24/06, sábado

19h: Joésia Ramos

21h: Sena

23h: Avine Vinny

01h: Matheus Fernandes

25/06, domingo

19h: Sérgio Lucas

21h: João Lacerda

23h: Rodriguinho do Forró

27/06, terça-feira

19h: Tatua

21h: Danielzinho Jr

23h: Café Suado

28/06, quarta-feira

19h: Pedro Luan

21h: Flávio José

23h: Vitor Fernandes

29/06, quinta-feira

19h: Glauber Siri na Lata

21h: JM Puxado

23h: Mano Walter

30/06, sexta-feira

19h: Balança Eu

21h: Elba Ramalho

23h: Geraldo Azevedo

01h: Mestrinho

01/07, sábado

19h: Skama de Peixe

21h: Santana o Cantador

23h: Samyra Show

01h: Fabiano Rodrigues

Cabe destacar que o Arraiá do Povo não será o único evento promovido pelo Governo do Estado em junho. Por isso, os forrozeiros podem baixar o aplicativo que contém toda programação dos festejos juninos em Sergipe, por meio deste link.