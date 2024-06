Arraiá do Povo terá programação diversificada nesta sexta-feira

No Palco Rogério, apresentam-se o cantor André Novaes, a dupla sergipana Ramon e Randinho, o cantor João Lacerda e o sanfoneiro Targino Gondim

Nesta sexta-feira, 14, o Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, sergipanos e turistas poderão conferir uma programação junina diversificada. Quem abre a noite de shows é o cantor André Novaes, que sobe ao Palco Rogério a partir das 19 horas. Em seguida, às 21 horas, a dupla sergipana Ramon e Randinho se apresenta com um repertório repleto de forró de vaquejada, seguidos pelo cantor João Lacerda, às 23 horas. A partir de 1h, quem fecha a programação do Palco Rogério é o sanfoneiro Targino Gondim.

A programação da Vila do Forró tem início a partir das 17h30, no Coreto da Eneva, com a apresentação de Matheus Oliveira, seguido pelo Trio Nordeste Independente, às 19h30. No Barracão da Sergipe, Ivanildo do Acordeon abre a noite de shows às 19 horas. Às 20h30, o público poderá conferir a manifestação cultural Samba de Parêa, do município de Laranjeiras. Em seguida, às 21h30, Marquinhos Café sobe ao palco do Barracão da Sergipe, e quem encerra a programação da Vila é a cantora Karmen Korreia, às 23 horas.

Além dos eventos realizados na Orla de Atalaia, a capital sergipana ainda conta com o último dia de eliminatórias do Concurso de Quadrilhas Gonzagão. A partir das 19 horas, o público poderá assistir às apresentações das quadrilhas Balança Mais Não Cai, Assum Preto, Raio da Silibrina, Unidos em Asa Branca, Festa na Roça e Meu Sertão.

País do Forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Confira a programação desta sexta-feira, 14/06:

Arraiá do Povo (Palco Rogério)

19h – André Novaes

21h – Ramon e Randinho

23h – João Lacerda

1h – Targino Gondim

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Matheus Oliveira

19h30 – Trio Nordeste Independente

Barracão da Sergipe

19h – Ivanildo do Acordeon

20h30 – Samba de Parêa (Laranjeiras)

21h30 – Marquinhos Café

23h – Karmen Korreia

Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão – a partir das 19 horas

Balança Mais Não Cai

Assum Preto

Raio da Silibrina

Unidos em Asa Branca

Festa na Roça

Meu Sertão

Fonte: Governo do Estado/SE