Na noite da última quinta-feira, 29, o ato político denominado de Arrastão do Povo, promovido pelo grupo politico do candidato a deputado federal, Gustinho ribeiro, e da candidata a deputada estadual, Áurea Ribeiro, levou uma multidão as ruas de Lagarto.

O ato que iniciou na praça do Frei Cristóvão em direção a Avenida Augusto Franco, no Bairro Ademar de Carvalho, contou com a presença do candidato a senador Laércio Oliveira e do candidato a vice-governador, Zezinho Sobral.