Artesanato lagartense leva cultura do município a São Paulo

O artesanato lagartense alcançou mais um importante espaço de visibilidade nacional com a participação da artesã e empreendedora Raimunda Fontes Silva (Ray Fontes) no 22º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, realizado entre os dias 13 e 17 deste mês, no Parque Ibirapuera, em São Paulo/SP. Considerado um dos maiores eventos do segmento no país, o salão reuniu artesãos de diversas regiões brasileiras e se destacou como uma vitrine para a valorização da cultura popular e da economia criativa.

A presença de uma representante lagartense no evento também serviu para mostrar a força e a originalidade do artesanato produzido no município, além de projetar a cultura local para novos mercados e públicos com o trabalho desenvolvido pelas artesãs de Lagarto, que tem conquistado cada vez mais reconhecimento pela riqueza cultural, autenticidade e identidade presentes nas peças.

A participação no salão nacional também é resultado de uma construção coletiva que envolveu incentivo, capacitação e apoio institucional, a exemplo da parceria entre a Prefeitura de Lagarto, por meio da Sala do Empreendedor Luzia Dória de Carvalho (Dona Sinhazinha), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que contribuiu diretamente com suporte estrutural e apoio às profissionais da arte com ações voltadas ao aprimoramento técnico, criatividade e desenvolvimento do setor artesanal.

O diretor da Sala do Empreendedor Dona Sinhazinha, Rafael Evangelista, celebrou a participação do município no Salão e destacou a importância desse momento para a cultura e para o empreendedorismo local. “É motivo de muito orgulho ver o artesanato lagartense ultrapassando divisas e chegando a um dos maiores eventos do setor em São Paulo. Isso representa o talento, a dedicação e a criatividade das nossas artesãs, que vêm construindo um trabalho de grande valor cultural”, disse.

O agente de Desenvolvimento Territorial de Lagarto, Rangel Machado, também destacou a importância da parceria entre gestão pública, instituições de apoio e artesãos para ampliar oportunidades e dar visibilidade à produção cultural do município. “Existe uma conexão muito forte entre a gestão municipal, por meio da Sala do Empreendedor e de instituições parceiras como o Sebrae, e os artesãos lagartenses. Nosso objetivo sempre foi criar condições para que esses profissionais pudessem desenvolver seus trabalhos. Ver uma artesã de Lagarto representando nosso município em um evento dessa dimensão demonstra o quanto o nosso artesanato tem potencial para alcançar novos horizontes”, falou.

A artesã Ray Fontes também compartilhou a emoção de participar do salão e relatou experiências marcantes vividas durante os primeiros dias da programação. “Participar do 22º Salão do Artesanato está sendo uma experiência incrível e muito enriquecedora. É maravilhoso conhecer a cultura de outros estados e me conectar com tantas pessoas novas. Estou vivendo momentos que ficarão marcados para sempre na minha vida, a exemplo de quando um cliente ficou encantado com minhas bonecas Abayomi e fez uma chamada de vídeo com Lena Martins, criadora dessas bonecas”.

A artesã explicou que sua arte é feita apenas com nós de retalhos de tecido preto, sem cola ou costura, e que representam a força ancestral e antirracista feminina. Ela também contou com emoção a receptividade da criadora das bonecas durante o contato. “Poder conversar com ela foi uma emoção sem tamanho. Além disso, ver a recepção da minha coleção ‘Infância Feliz’, no nosso estande está sendo emocionante. As pessoas olham para as bonequinhas de pano tradicionais, se encantam e acabam relembrando a própria infância. São momentos que vou guardar para sempre no coração”, relatou.

O evento

O 22º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras reuniu representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal no Parque Ibirapuera, em São Paulo, se consolidando como um dos maiores eventos do segmento no país. Na edição 2026, mais de 700 artesãos participaram da programação, representando a diversidade cultural brasileira por meio de diferentes técnicas e expressões artísticas. Além de Lagarto, Sergipe esteve presente, também, com os municípios de Lagarto, Itaporanga d’Ajuda, Divina Pastora, Simão Dias e Aracaju.

Com o objetivo de promover a valorização do artesanato brasileiro, o salão também fomentou a economia criativa, reunindo expositores, compradores e visitantes de diversas regiões do país. O evento contemplou produções em cerâmica, tecidos, madeira, fibras vegetais, couro, materiais recicláveis e outros segmentos do fazer artesanal, além do desenvolvimento de ações voltadas à sustentabilidade, inclusão e responsabilidade ambiental.

Fonte: Prefeitura de Lagarto