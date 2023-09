Artesãos lagartenses participam do 1º Fórum de Artesanato da Fearts

Com o apoio da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Turismo, artesãos de Lagarto participaram do 1º Fórum de Artesanato da Fearts – Federação das Associações e Grupos Produtivos do Estado de Sergipe, realizado em Aracaju.

O evento aconteceu na sede da Secretaria de Estado de Trabalho (Seteem) e reuniu mais de 80 artesãos de todo o estado, com o objetivo de discutir políticas públicas relacionadas ao artesanato e selecionar os representantes de Sergipe para o IX Congresso Nacional de Artesanato, programado para outubro.

Durante o evento, foram abordados temas relevantes, incluindo a questão das carteiras de artesão. “Essas conquistas me deixaram muito feliz. Também foi discutida a possibilidade de disponibilizar ônibus para viagens e eventos futuros. Enfim, foi uma ótima experiência, e estou ansiosa por mais reuniões com boas novidades no futuro”, comentou Fabiana Menezes, uma das artesãs lagartenses presentes no evento.

Fonte: Prefeitura de Lagarto