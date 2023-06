Artesões de Lagarto estão presentes no ‘Casa dos Saberes e Fazeres’

Com o apoio da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), o nosso município está presente no ‘Casa dos Saberes e Fazeres’.

O evento que acontece no Oceanário de Aracaju, na Orla da Atalaia, é uma realização do Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), teve início na última quarta-feira, 21, e segue até o dia 09 de julho. O objetivo é contribuir para a promoção e o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do artesanato e gastronomia sergipanos.

“Estamos bem representados por um grupo de artesãos que são devidamente assistidos pela Gestão Hilda Ribeiro. Elas estarão expondo e comercializando suas peças, especificamente “arte em tecido” como: bonecas, bichinhos de pelúcia, passadeiras, tapetes, toalhas e panos de prato decorados, peso para portas e também arte em bijuterias e biscuit, entre outros artigos, que é só uma pequena mostra de toda a nossa riqueza artística”, destacou o secretário de Turismo, Lucas Lacerda.

Serviço

Para quem quiser conferir a ‘Casa de Saberes e Fazeres’ tem entrada gratuita – o acesso é pela lateral do Oceanário. Esse evento conta com o apoio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), Projeto Tamar, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), Centro de Convenções AM Malls Sergipe, Sebrae Sergipe e Megga Atacadista.

Fonte: Prefeitura de Lagarto