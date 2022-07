Artista lagartense expõe obras no Festival Cultural do Brasil

O artista plástico lagartense Gildecio Costaeira está expondo suas obras na Mostra de Artes Visuais In de (Pendências) do X Festival Cultural do Brasil, que está dividido em duas etapas. A primeira segue até o dia 10 de agosto, na Casa de Cultura Brasil-Áustria, situada em Aracaju. Já a segunda será realizada na Áustria, entre os dias 19 e 30 de setembro.

A Mostra aborda o Bicentenário da Independência do Brasil pelos olhares atentos de 32 artistas brasileiros, que através de suas obras buscam relembrar as formas artísticas e as pendências que as “Pendências” que ainda há dentro destes 200 anos de Brasil “In de Pendente”.

Segundo a idealizadora e organizadora do evento, Vanessa Noronha Tölle, este ano, as ações do Festival levarão para o público algumas mostras da arte e da cultura do Brasil como também um pouco da bilateralidade histórica existente entre o Brasil e a Áustria, que iniciou através da imperatriz D. Leopoldina, nascida na Áustria, primeira imperatriz do Brasil e incentivadora da independência.

E é diante deste contexto que o artista lagartense Gildecio Costaeira aparece com sua arte primitiva e natural, que busca retratar a natureza em sua essência. “Nosso trabalho é totalmente ligado aos seres vivos da fauna e flora, e inspiram-se em ideias paleozóicas de eras Ordovicianas e Jurássicas para criar pinturas de “mutação constante” dos elos entre plantas, fungos, animais e cores de um Brasil ao mesmo tempo novo e ancestral”, comentou Costaeira.

Além disso, entre as obras que ele está expondo no evento está o quadro intitulado: “O Bioma do Irapiranga na era primitiva”. A obra foi produzida neste ano e traz um retrato da Serra da Miaba e o Rio Vaza-Barris e toda sua fauna e flora de milhões de anos atrás.