As melhores criptomoedas para investir hoje

O fato de o bitcoin e as demais criptodivisas terem virado moda entre os investidores já não é uma novidade para ninguém. Mas será que você sabe quais as criptomoedas mais promissoras para investir atualmente? Aquelas com um potencial de valorização mais expressivo que poderá resultar em melhores retornos, caso você invista o seu capital?

Neste artigo encontraremos respostas para essas dúvidas, trataremos de algumas opções em criptomoedas que podem fazer toda a diferença em sua carteira de investimentos. Se acaso ainda é um investidor iniciante, você também poderá começar por elas, pois as probabilidades de rendimentos são mais altas.

Mostraremos 5 opções entre as que mais se destacam em um universo de mais de 14 mil disponíveis no mercado atualmente. De fato, esse número não para de aumentar e cada dia surgem mais criptodivisas com tecnologias novas e foco dos mais diversificados possíveis. Mas não fique preocupado, você não precisa conhecer todas elas para começar a investir.

No mundo também existem milhares de ações de variadas empresas, mas nenhum investidor do mundo conhece todas elas. Já que a estratégia consiste em identificar as que apresentam o melhor histórico de valorização, pois prometem melhor rentabilidade futura. Este mesmo princípio deve ser adotado com relação às criptomoedas.

Antes de tudo, para negociar criptomoedas é preciso contar com uma boa plataforma de negociação. Em resumo, uma que seja regulamentada, confiável e que conte com tecnologia de vanguarda no que diz respeito à proteção de suas operações e transações financeiras. Além disso, precisa disponibilizar opções de depósito e retirada seguras e rápidas.

Por último, uma corretora ou exchange deve oferecer uma boa plataforma de negociação de criptomoedas. Isto é, um home broker que seja intuitivo, com visual moderno e ferramentas gráficas de boa qualidade para uma análise técnica eficiente. Se possível, em diferentes versões (software instalável, webtrader e aplicativo), pois assim ele poderá ser usado em distintos dispositivos.

Conheça as criptomoedas mais promissoras atualmente

Antes de mais nada, precisamos esclarecer que as opções listadas abaixo são uma escolha de nossa equipe, não significa que esta lista seja melhor que qualquer outra. Portanto, você pode encontrar no universo das criptomoedas opções tão boas, ou até melhores, do que as que listamos neste artigo.

Bitcoin: a rainha das criptodivisas

Jamais poderíamos falar em criptomoedas sem mencionar o bitcoin, seria o mesmo que falar em moedas fiat e não mencionar o dólar. O bitcoin bate recordes atrás de recordes em termos de valorização e seu preço certamente seguirá aumentando por razões óbvias.

Em primeiro lugar, se trata de uma moeda com quantidade pré-definida, ou seja, 21 milhões de unidades. Por conseguinte, seu valor só tende a subir, porque não haverá a produção de mais unidades da mesma além do que já está pré-programado. Ao contrário do dólar que pode ser emitido infinitas vezes, dependendo somente das decisões da equipe econômica do governo americano.

Em segundo lugar, temos a adoção da criptomoeda. Pois, a cada dia aumenta o número de estabelecimentos comerciais físicos e virtuais que aceitam o Bitcoin como meio de pagamento. Carteiras eletrônicas populares como o Mercado Pago, Paypal e muitas outras já estão efetuando pagamentos ou permitindo a negociação da criptomoeda.

Alguns especialistas dizem que o Bitcoin já se tornou uma reserva de valor, como o ouro, por exemplo. Sendo assim, dispor desta criptomoeda na carteira deixa de ser apenas uma opção, mas quase que uma obrigação. Há quem diga que ela se tornará uma possível moeda de uso mundial, que substituirá as demais divisas oficiais.

Ethereum: a rede de contratos inteligentes

Trata-se de uma criptomoeda em constante aperfeiçoamento de seu sistema blockchain, que é amplamente utilizado. Todavia, suas taxas ainda são pesadas, por isso as últimas atualizações pretendem reduzir elas em 90%, atribuir maior velocidade às operações e ser mais sustentável (reduzindo a quantidade de energia dispendida para realização dos seus processos).

Vale lembrar que a blockchain da Ethereum trabalha com smart contracts, cujas aplicações são as mais diversas possíveis, essa é uma das suas principais características. Os contratos inteligentes um dia poderão substituir inclusive intermediários como AirBNB, por exemplo. Permitindo as pessoas poderem negociar individualmente entre si.

BNB: a criptomoeda do ecossistema Binance

A BNB é a criptomoeda da Binance, a maior exchange do mundo em volume de negociações diárias. Por isso é considerada uma alternativa de grande peso no mercado de moedas criptográficas. Em princípio, a Binance estimula o uso da sua criptodivisa, dando um desconto para quem optar por pagar as taxas da plataforma com BNB.

Todavia, mesmo que você não seja cadastrado na Binance exchange e nem pretenda fazer isso, dispor de BNBs em sua carteira pode ser uma boa ideia. Posto que essa criptomoeda já conquistou seu lugar no mercado e conta com boa valorização ao longo do tempo. Igualmente, já ocupa o terceiro lugar em todo o mundo quando se trata de capitalização de mercado.

De fato seu preço saltou de 20 a quase 400 dólares em menos de um ano, embora essa evolução seja impulsionada maiormente pelos usuários da plataforma Binance. Como os números alcançados por essa plataforma seguem aumentando, então se espera que a valorização da BNB acompanhe esse crescimento.

Ripple: a criptomoeda estratégica

A Ripple é uma criptomoeda estratégica para a descentralização das finanças mundiais, por essa razão tem sido vítima de medidas que tentam conter o seu avanço. O que causa medo no sistema financeiro mundial é o fato da Ripple possuir um custo muito menor e uma eficiência 100 vezes maior que a tecnologia mais avançada adotada pelo setor bancário em qualquer parte do mundo.

Apesar desta implicância com a Ripple, sobretudo nos EUA, esta criptomoeda vem sendo usada por grandes instituições financeiras em todo o mundo. Já que isso possibilita um processamento mais veloz, com menor custo para os clientes destas empresas. Por essas e outras que muitos apontam a XRP como uma opção indispensável em qualquer carteira.

Criptomoedas promissoras: outras opções

Como dissemos no início, nossa lista de criptomoedas promissoras não é limitada, pois existem muitas outras opções que prometem muito para os próximos anos. Entre elas encontramos: ADA (cardano), DOT (Polkadot), SOL (Solana), etc. que contam com tecnologias operacionais disruptivas que merecem destaque.

Do mesmo modo, não podemos esquecer as stablecoin, cujas representantes mais famosas são: USDT e EurT. Em síntese, os stablecoin são criptomoedas estáveis, cujos valores estão atreladas às moedas fiat: Dólar e Euro, respectivamente. Por esse motivo não apresentam possibilidades de ganho como as criptomoedas comuns, mas são usadas para proteger os rendimentos obtidos com elas das oscilações deste mercado.

Certamente que é possível transformar bitcoins e outras criptomoedas em Dólar e Euro em questão de minutos, mas o grande problema são as taxas cobradas, que chegam a ser superiores a 30%. As stablecoins servem justamente para isso: garantir que seus ganhos estejam atrelados aos valores destas moedas fiat, mas sem pagar altas somas em impostos.

Por fim devemos lembrar que o universo do blockchain não está restrito a investimento em criptomoedas, existem variados instrumentos derivados destas tecnologias. Os NFTS, que muitos chamam de obras de arte digital, estão na crista da onda. Visto que vêm sendo bastante negociados em todo mundo em distintas plataformas.

Do mesmo modo, existem os tokens, cujos representantes mais famosos são os fans tokens, usados por equipes esportivas para atrair investimentos dos seus torcedores. Principalmente grandes clubes do futebol mundial, como Lazio, Porto, Santos e muitos outros. O mundo dos investimentos digitais é recente, por isso ainda tem muito espaço para crescimento e inovação.