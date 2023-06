Na tarde do último sábado, 17, uma câmera de vigilância captou uma colisão entre dois veículos em um cruzamento situado na região da Praça da Escola Municipal Arthur Reis, na cidade de Lagarto.

Segundo as imagens, após a colisão, um dos veículos acabou atingindo um dos postes da praça. Felizmente, ninguém ferido. Contudo, o motorista do carro que provocou o acidente fugiu do local.

