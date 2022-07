Capela tem domingo marcado por acidente, apedrejamento, briga e morte

Os festejos juninos de Capela encerraram no último domingo, 3, um dia que ficou marcado por uma colisão frontal entre um veiculo de passeio e um ônibus de turismo, apedrejamento a trio elétrico, além de uma briga que culminou com a morte de Denisson Marques Melo, de 38 anos.

A colisão frontal ocorreu nas primeiras horas da manhã, no trecho de acesso à sede da cidade. Com o impacto, o veículo menor – que era conduzido por um segurança de uma empresa privada, que havia trabalhado na Festa do Mastro – destruído. Contudo, felizmente não houve confirmação de óbitos.

Já no decorrer do dia, durante o cortejo do Mastro, um trio elétrico que transportava profissionais de imprensa foi apedrejado por algumas pessoas. Em nota, a TV Atalaia informou que a repórter Jéssika Cruz foi atingida com uma pedrada no olho, mas por sorte não teve ferimentos graves. O repórter Genildo Góis, do Canal Elétrico, também foi atingido. “Esse tipo de atitude merece punição”, frisou a emissora.

Além de tudo isso, já na sede da cidade, por volta das 16h40, um homem identificado como Denisson Marques Melo, de 38 anos, morreu após se envolver em uma confusão iniciada por outras pessoas. Ele foi atingido por um golpe de arma branca no pescoço e não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado por populares. Já a polícia informou que o autor do crime já foi preso.