Assista: Pontos comerciais de Lagarto são arrombados durante a madrugada

Na madrugada desta quarta-feira, 17, ao menos quatro pontos comerciais situados no centro de Lagarto foram arrombados por criminosos. O crime foi notado na manhã de hoje pelos comerciantes.

O pontos comerciais são dos mais variados setores (restaurante, lotérica, assistência técnica de celulares). Contudo, não há informações precisas sobre os prejuízos causados, apenas a suspeita sobre dois indivíduos que foram filmados forçando uma porta com as mãos até conseguir entrar no local.

Procurada pelo Portal Lagartense, a Polícia Militar informou que não possuía informações sobre os casos amplamente divulgados nas redes sociais do município de Lagarto. Lembrando que no fim de semana, uma panificação e uma pizzaria também foram alvos de arrombamentos.

Confira algumas imagens capturadas por câmeras de vigilância: