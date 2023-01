Atacante sergipano é anunciado por clube japonês

Aos 22 anos, o jogador se destacou no futebol sergipano atuando pelo Atlético Gloriense nos estaduais de 2021 e 2022. Após o último Campeonato Sergipano, ele assinou com o Falcon e foi emprestado em seguida para o Lagarto. No Verdão, ele fez 14 jogos na Série D, tendo marcado nove gols.