Atividades em estações que recebem petróleo dos campos terrestres de Sergipe estão suspensas

Com a medida, foram paralisadas as operações nos campos de Carmópolis, Aguilhada, Angelim, Aruari, Atalaia Sul, Brejo Grande, Castanhal, Ilha Pequena, Mato Grosso, Riachuelo e Siririzinho.

Segundo a Petrobras, as atividades serão retomadas depois que as adequações do sistema de gerenciamento de segurança operacional estejam finalizadas e aprovadas pela agência reguladora.