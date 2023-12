Atleta do ciclismo sergipano ganha destaque no Prêmio Brasil Olímpico

O esporte sergipano foi um dos destaques do Prêmio Brasil Olímpico, na última sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro. A premiação reconheceu o talento do jovem atleta do ciclismo sergipano, Daniel Santos, eleito o atleta destaque dos Jogos da Juventude 2023, além da atleta de vôlei de praia, Duda Lisboa, indicada em três categorias, e da técnica da seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto, Camila Ferezin, eleita a melhor treinadora do ano.

Daniel Santos, 17 anos, é aluno do Colégio Estadual Cel. Maynard Gomes, de Porto da Folha, e tem se destacado nacionalmente no Ciclismo. O aluno da escola pública estadual venceu três provas de ciclismo dos Jogos da Juventude 2023, superando o ano de 2022, sendo eleito o atleta destaque dos Jogos da Juventude 2023 pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O jovem atleta foi campeão em três das quatro provas de ciclismo que competiu nos Jogos da Juventude, conquistando assim três medalhas de ouro nas provas de contrarrelógio, pontos e resistência.

O atleta já havia conquistado uma medalha de ouro nos Jogos da Juventude 2022, que aconteceram na capital sergipana. Para participar das duas edições dos Jogos da Juventude, Daniel foi classificado antes nos Jogos da Primavera e contou com o apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), que esse ano ofereceu as passagens aéreas de ida e volta, além dos uniformes do Time Sergipe.

Após a premiação, Daniel falou sobre a emoção em ser eleito o atleta destaque dos Jogos da Juventude 2023. “Eu estou muito feliz, é sempre uma honra estar entre os melhores. Agradeço muito essa visibilidade que hoje eu estou desfrutando, agradecer a Secretaria de Esporte pelo apoio de sempre, é muita felicidade para um momento só”, afirma o atleta.

A atleta sergipana de vôlei de praia, Duda Lisboa, também foi indicada em três categorias do Prêmio Brasil Olímpico 2023: vôlei de praia, atleta do ano e Prêmio Inspire. Duda e a sua dupla Ana Patrícia já conquistaram o Prêmio Vôlei de Praia duas vezes. Na cerimônia, a técnica da seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto, Camila Ferezin, que também treina em Sergipe, na sede da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), em Aracaju, conquistou o Prêmio Brasil Olímpico como melhor treinadora do ano.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, comemorou os resultados dos atletas sergipanos e o reconhecimento do esporte sergipano. “Todo mundo fala que Sergipe é o menor estado da federação, portanto, ter um jovem atleta destaque nos Jogos da Juventude e uma atleta indicada em três categorias do Prêmio Brasil Olímpico, que é o Oscar do esporte brasileiro, é uma grande honra. Estamos muito felizes e orgulhosos desses dois atletas. A Duda já é uma grande atleta brasileira, ela não é mais só nossa, agora ela é dividida com o país inteiro e o seu talento já é reconhecido nacionalmente. E o Daniel é um jovem promissor do esporte sergipano, em quem acreditamos e investimos muito. Além disso, também nos sentimos parte da premiação da treinadora Camila Ferezin, já que ela está aqui conosco, treinando pertinho, na CBG. Então essa foi uma noite gloriosa para o esporte sergipano, estou muito feliz e orgulhosa”, afirma a secretária.

Jogos da Juventude

Os Jogos da Juventude 2023 foram realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), de 1 a 16 de setembro, na cidade de Ribeirão Preto/SP, reunindo milhares de atletas, com idades entre 15 e 17 anos, de todos os estados brasileiros para participar da competição. O Time Sergipe era formado por mais de 170 pessoas, entre atletas, técnicos e oficiais, e voltou para casa com sete medalhas no peito: as três de ouro no ciclismo e mais duas de ouro no vôlei de praia e no handebol, além de duas medalhas de prata no judô feminino e no wrestling.

O translado dos atletas dos Time Sergipe até os Jogos da Juventude foi totalmente custeado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a partir de um investimento de mais de R$600 mil. Além disso, a delegação sergipana também estava com um fardamento único e personalizado, custeado através do patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Fonte: Governo de SE