Atleta vai representar Sergipe nos Jogos Mundiais Universitários, na China

O atleta universitário sergipano Leonardo Batista, mais conhecido como Leozinho Flash, viaja nesta terça-feira, 25, para participar dos Jogos Mundiais Universitários, que acontecerão em Chengdu, na China. Leozinho tem 18 anos e representará Sergipe e a Universidade Tiradentes (Unit) nas competições de atletismo, competindo nas provas de 100 e 200 metros rasos.

Treinando desde 2015, Leozinho já participou de cinco edições dos Jogos da Primavera, ficou em terceiro lugar na Gymnasiade 2022, é campeão Norte-Nordeste de Atletismo, atual recordista sergipano dos 100m e 200m e terceiro lugar no ranking brasileiro, categoria Sub 20. Leonardo é do município de Pirambu e atualmente cursa Fisioterapia na Unit.

Antes de viajar, o atleta falou sobre a expectativa de medalha e de participar das próximas Olimpíadas. “As minhas expectativas são as melhores. Eu estou treinando duro aqui na Unit, com o meu treinador Júnior, e vou dar o meu melhor para trazer essa medalha do Mundial para Sergipe. O meu objetivo sempre é chegar ao topo. O foco, no próximo ano, serão as Olimpíadas”, prospecta.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, convoca a torcida para o atleta sergipano. “A gente tem que se orgulhar por ter um sergipano participando de uma competição tão importante como essa. Além disso, devemos torcer por bons resultados, porque, além dos objetivos pessoais, Leozinho está levando Sergipe para o mundo. Para nós, enquanto Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, é muito gratificante ter um atleta nos representando nessa competição universitária e quem sabe nas próximas Olimpíadas”, afirma a secretária.

A competição

Os Jogos Mundiais Universitários, antes conhecidos como Universíade, estão em sua 31ª edição e acontecerão em Chengdu, na China. O Mundial Universitário é uma competição multi-esportiva que, a cada dois anos, reúne atletas com idade universitária para competir nas 18 modalidades, 17 delas modalidades olímpicas. Este ano, a expectativa é de que o evento reúna mais de dez mil atletas do mundo inteiro.

Fonte: Governo de SE