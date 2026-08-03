Atletas de Lagarto são destaque em Campeonato Brasileiro de Judô

O esporte lagartense alcançou um feito histórico no Campeonato Brasileiro de Judô. Os atletas do Centro de Iniciação ao Esporte Áthila Paixão (CIE) representaram Lagarto na competição nacional, com a participação de Valentina Pimenta, Helena Santana, Elielton Júnior, Marcelo Júnior, Davi Luis e Bruna Carla. Entre os destaques da equipe, Valentina, 12 anos, conquistou o 7º lugar e garantiu a primeira medalha nacional feminina da história do município na modalidade.

A conquista reforça o crescimento dos atletas de Lagarto no cenário esportivo e evidencia o trabalho desenvolvido pelo CIE na formação e preparação de jovens talentos. O projeto, realizado com apoio da Prefeitura de Lagarto, tem proporcionado aos alunos a oportunidade de participar de competições e vivenciar experiências em alto nível.

Para a prefeita em exercício, Suely Menezes, essa conquista enche Lagarto de orgulho e mostra que investir no esporte é investir no futuro da juventude. “Ver uma atleta do nosso município conquistar a primeira medalha nacional feminina da história do judô lagartense é a prova de que, quando oferecemos oportunidades, estrutura e incentivo, nossos jovens são capazes de alcançar grandes resultados. Parabenizo a Valentina e todos os atletas que representaram nossa cidade com dedicação e talento, assim como a equipe do Centro de Iniciação ao Esporte Áthila Paixão, que vem realizando um trabalho exemplar. Seguiremos fortalecendo iniciativas como essa, porque acreditamos no esporte como instrumento de transformação social, inclusão e formação de cidadãos”.

Para Valentina, a medalha representa um momento especial em sua trajetória. “Eu me senti muito realizada por levar a medalha para casa. Essa medalha é muito especial, principalmente por ser a primeira medalha nacional do feminino para o nosso município. Agora vou focar mais nos treinos para os próximos campeonatos”, destacou.

A atleta Valentina Pimenta, 12 anos, e o diretor municipal de Esporte, Carlos Henrique, comemoram conquista da primeira medalha nacional feminina para Lagarto.

O diretor municipal de Esporte, Carlos Henrique Bispo, ressaltou que a conquista representa um marco para o esporte lagartense e é resultado do trabalho desenvolvido pelo CIE. “É a primeira medalha nacional da história da cidade, e veio do esporte feminino. É um avanço muito grande. O melhor é que essa conquista veio de um projeto da Prefeitura. Com apenas oito meses de equipe montada, a gente tem a melhor equipe sub-13 de Sergipe e agora consegue uma medalha em nível nacional. No interior, nenhum outro município conquistou medalha este ano. Lagarto foi o único”, afirmou.

Carlos Henrique também destacou que os resultados vão além das medalhas e refletem a evolução do projeto. “Aqueles que não conquistaram medalhas também estão levando uma bagagem de experiência por competir entre os melhores do Brasil. Isso cria maturidade, liderança e será fundamental para o futuro. O projeto começou do zero, retomando uma modalidade que estava há muito tempo parada na cidade. Em apenas oito meses, conquistar tudo isso tem um significado muito grande”, completou.

O trabalho desenvolvido pelo CIE segue fortalecendo o esporte lagartense, criando oportunidades para novos talentos e preparando jovens atletas para novos desafios.

Fonte: Prefeitura de Lagarto