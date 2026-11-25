Os atletas do Centro de Treinamento Siam Fight continuam mostrando a sua força e estão em evidência nos eventos de luta do Nordeste pela qualidade técnica e garra nos ringues.

Durante as ultimas competições, três atletas foram destaque:

•MATHEUS RABELO: vitória por decisão unânime sobre Gabriel “Mister X” no Champion Nak Muay, em Maceió.

•BERG FREITAS: vitória por nocaute técnico sobre Alyf, no Valhalla Extreme Fight.

•PEDRO THALES: aos 16 anos, após conquistar o título brasileiro pela CBMTT, venceu Raí Xarbrau por decisão unânime.

Berg e Pedro representaram Lagarto no Kickboxing, modalidade K1.

Os atletas de Lagarto apresentam um padrão de combate que reúne técnica apurada, estratégia, agressividade controlada, resistência e, principalmente, uma mentalidade competitiva diferenciada.

“Não treinamos apenas para participar. Trabalhamos diariamente para desenvolver lutadores capazes de competir, enfrentar grandes desafios e representar nossa cidade com excelência” enfatizou o treinador Costa.