Atletas recebem uniformes e passagens aéreas para Jogos da Juventude 2023

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), está investindo na formação dos jovens atletas sergipanos, oportunizando a participação em grandes competições escolares. Na última quarta-feira, 16, em cerimônia realizada no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória com a presença do governador Fábio Mitidieri, mais de 130 atletas que representarão o estado nos Jogos da Juventude 2023 receberam os novos uniformes de viagem e competição, além dos bilhetes aéreos.

Os uniformes do Time Sergipe 2023 facilitarão o reconhecimento dos atletas e também representarão o estado nas competições esportivas realizadas pelo Brasil afora. Os novos fardamentos levam as cores das bandeiras brasileira e sergipana e as marcas do Governo de Sergipe, da Seel e do Banco do Estado de Sergipe (Banese), que foi o patrocinador.

Para o governador Fábio Mitidieri, os valores do esporte são ainda mais importantes do que a descoberta de grandes talentos. “O esporte faz parte da nossa vida. Não temos como garantir que teremos uma Marta, um Neymar, mas a gente vai formar grandes cidadãos por meio do esporte, da disciplina, dos valores que o esporte ensina, dos valores que o esporte traz. Tive a oportunidade de disputar os jogos, e é uma satisfação, como governador, custear passagem aérea, hospedagem, dar essa tranquilidade aos pais dos atletas, porque é uma preocupação muito grande ver filho indo disputar um campeonato em outro estado. Tenho certeza que teremos bons resultados”, afirmou o chefe do Executivo sergipano.

Presente na cerimônia, o diretor presidente do Banese, Marco Queiroz, chamou atenção para os benefícios do fomento ao esporte. “O Banco do Estado de Sergipe estará ao lado do esporte, fomentando saúde, educação e inclusão”, disse.

O atleta Eddie Harrison, que compete nas modalidades de ginástica artística e tiro com arco, elogiou os novos uniformes. “Vai ser lindo ver todo mundo chegando no aeroporto aqui e lá em Ribeirão Preto com os novos uniformes, todo mundo na mesma cor, todo mundo focado. Ficaram muito bonitos e confortáveis para a viagem também”, afirmou o atleta.

A delegação sergipana que irá para os Jogos da Juventude 2023 é formada por 172 pessoas, dentre oficiais, fisioterapeutas, jornalistas e 133 jovens atletas. Os Jogos da Juventude 2023 serão realizados entre os dias 1º e 16 de setembro, em Ribeirão Preto, São Paulo, e reunirão os melhores atletas de até 17 anos de idade, oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país, na disputa de 18 modalidades esportivas.

Os sergipanos já participaram de edições anteriores dos Jogos da Juventude, mas esta será a primeira vez em que todos os atletas viajarão de avião para a competição, o que foi viabilizado a partir de investimento no valor de R$ 422.632,25 custeados pelo Governo de Sergipe, por meio da Seel.

Os atletas irão de avião até a cidade de Campinas, em São Paulo, de onde seguirão de ônibus até a cidade de Ribeirão Preto, onde ocorrerá a competição. Um investimento total no valor de R$565 mil no translado dos atletas até os Jogos.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, ressaltou a rica experiência que a competição agregará aos atletas sergipanos. “Este momento é único. O governo não está medindo esforços para proporcionar segurança e conforto para os atletas. O esporte proporciona experiências, relações, intercâmbio cultural. Nunca na história o governo viabilizou 100% das passagens aéreas. Cada atleta que vai representar Sergipe é uma família, e precisamos proporcionar um ambiente tranquilo, seguro, com uniforme adequado”, completa.

Modalidades

Os 133 atletas sergipanos competirão nos Jogos da Juventude 2023 nas seguintes modalidades: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, ginásticas artísticas e rítmicas, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, voleibol e wrestling.

Os jovens foram selecionados na 39ª edição dos Jogos da Primavera, que aconteceu de 2 de maio a 17 de junho, em 50 cidades sergipanas.

