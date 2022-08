Atletas sergipanas irão participar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

A competição acontece entre os dias 17 e 22 deste mês, na cidade de São Caetano do Sul-SP.

– Para mim é muito importante poder estar representando o meu estado nessa competição entre as melhores do Brasil. Estou com ótimas expectativas e me esforçando para melhorar ainda mais a cada dia – disse Maria Flávia Britto, que foi campeã sul-americana em 2019 e medalha de prata no Pan-Americano do Rio, neste ano, no individual por equipes.