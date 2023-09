Atletas sergipanas representa o Brasil no Sul-Americano de ginástica rítmica

As atletas sergipanas Maria Victória e Sophia Victória, do Colégio Jardins e do Clube Jardins Iracema Alves, foram convocadas para representar o Brasil, de forma transitória, no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica.

Elas vão disputar a competição pela categoria dupla AC2 (de 9 a 10 anos de idade). Essa será a quinta participação de atletas da equipe no Sul-Americano de Ginástica Rítmica.