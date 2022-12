Três atletas que foram campeões sergipanos Sub-17 e dois do Sub-15 com o Carmópolis passaram por avaliações no Internacional.

O lateral-direito Robert, o meia Moura e o atacante Cauan estão em Porto Alegre para testes no clube gaúcho.

Mais novos, o atacante Enoque e o zagueiro Iarley também estão passando por avaliações no Internacional.

Fonte: Globo Esporte SE