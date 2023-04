Atletas sergipanos representam o estado em competições nacionais

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, trabalha para incentivar o esporte no estado, investe na formação dos atletas e apoia a participação em competições nacionais e internacionais. Esse mês, Sergipe possui representantes no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo, em São Paulo, e nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Praia, no Maranhão.

Nove paratletas e estudantes da rede estadual representaram Sergipe no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo, que aconteceu em São Paulo, de 18 a 22 de abril, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CPB). Os paratletas sergipanos receberam o apoio da Secretaria de Estado da Educação e Cultura para participar da competição e garantiram 8 medalhas de ouro, 11 de prata e 2 de bronze, nas categorias Sub-20 e Sub-17.

O Professor da rede estadual e do Clube Condição Futuro, de Aracaju – CCF-SE, Antônio Ferreira, acompanhou os atletas e comemorou o resultado alcançado. “Essa competição abriu nosso calendário de atividades, foi um campeonato chave para alunos de 14 a 19 anos, uma vez que ela é mais uma oportunidade para os meninos estarem competindo com os melhores atletas do Brasil, além de ter a oportunidade para pleitear o bolsa atleta nacional do governo federal, então, temos alunos que são os melhores no ranking nacional em suas categorias. Eles ainda irão participar das Paralimpíadas Escolares Regionais, Paralimpíadas Nacionais e outros campeonatos que temos em vista. Eles se superam a cada treino e orgulham nosso estado em cada competição” completa o professor.

No último final de semana, atletas e estudantes universitários sergipanos também viajaram para a cidade de São Luís, no Maranhão, para representar o estado nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de Praia. A competição segue até o dia 29 de abril e reúne atletas de diversas universidades brasileiras nas disputas das 12 modalidades de praia: basquete 3×3, beach handball, beach soccer, beach tennis, beach wrestling, cross training, futmesa, futevôlei, vôlei de praia, vôlei 4×4 misto, skate e surf.

A delegação sergipana é formada por 93 integrantes, entre os estudantes-atletas da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Tiradentes, que receberam o apoio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer para participar da competição.

Flávio Mendonça, presidente da Federação Atlética de Estudantes em Sergipe (FAES) e diretor de Esporte e Lazer da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), fala sobre a expectativa para o campeonato.

“Estamos levando muitos atletas e iremos competir em todas as modalidades. Temos reais chances de medalhas, temos bons atletas participando. Tenho certeza que voltaremos com muitas medalhas e bons resultados para Sergipe. Estamos confiantes”, afirma Flávio.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, define a importância da participação dos sergipanos nesses eventos nacionais. “O Governo de Sergipe investe na formação de atletas no estado para que possamos conquistar bons resultados nas competições nacionais e internacionais. Sempre nos orgulhamos quando atletas sergipanos alcançam lugar no pódio, convocações para a seleção brasileira e reconhecimento nacional, é para isso que trabalhamos. O Governo e os atletas têm trabalhado e se dedicado bastante para alcançar esses bons resultados, que também nos trazem visibilidade no cenário esportivo nacional. Quero parabenizar os atletas sergipanos que nos representaram bem no campeonato nacional de atletismo e nos trouxeram medalhas e desejar boa sorte aos atletas universitários que estão indo para os JUBs”, acrescenta a secretária.

