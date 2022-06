Ato de apoio a reeleição do deputado Fábio Reis é realizado em Propriá

No último final de semana, um ato político em apoio à reeleição do deputado federal Fábio Reis (PSD) foi realizado no município de Propriá. A iniciativa foi comandada pelo prefeito Dr. Valberto de Oliveira e contou com a presença do pré-candidato a deputado estadual Jorginho Araújo.

“Gostaria de agradecer a confiança que depositam no meu trabalho que, com certeza, continuará gerando bons frutos e melhorias para a saúde, educação e infraestrutura não só de Propriá, mas em todo estado de Sergipe”, comentou o deputado Fábio Reis.

E completou: “Agradeço também a todos que puderam comparecer. Sem o incentivo de cada um, não seria possível fazer tudo que conseguimos nos meus mandatos anteriores. Tamo junto e vamo continuar fazendo diferente!”

Cabe destacar que durante o evento, o prefeito Dr. Valberto destacou que foi graças as emendas destinadas por Fábio Reis que Propriá recebeu investimentos em pavimentações asfálticas e novos ônibus escolares.

Um dia após o ato político, Fábio também esteve com o pré-candidato Jorginho Araújo em Indiaroba, onde – acompanhados do prefeito Adinaldo Nascimento – realizaram um corpo a corpo com a população, durante a procissão em honra ao Divino Espírito Santo.