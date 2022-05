Atropelamento deixa homem ferido e cavalo morto em rodovia estadual

No último domingo, 15, um motorista embriagado atropelou um homem que levava um cavalo pela Rodovia João Bebe Água, em São Cristóvão. De acordo com a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), no momento do acidente, o cavalo morreu e o homem ficou ferido.

O suspeito passou por teste de bafômetro, que apontou 0,33 mg/l. Ele foi detido e deve ser indiciado por lesão corporal culposa ao volante.