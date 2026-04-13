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Audiência pública para debater Lei de Diretrizes Orçamentárias de Lagarto acontecerá nesta segunda, 13

LAGARTO

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), realizará nesta  segunda-feira, 13, a partir das 14h, no auditório do Centro Administrativo, localizado na Praça Nossa Senhora de Aparecida, bairro Cidade Nova, uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027. O momento de diálogo e participação cidadã também poderá ser acompanhado online, a partir de transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no Youtube e no perfil do Instagram.

A LDO define as prioridades e orienta os investimentos do município. Ela define metas, prioridades e regras para a elaboração do orçamento público (LOA) do ano seguinte. Além disso, estabelece metas fiscais e orienta a administração pública na execução de programas.

“A audiência pública é um momento fundamental de participação cidadã e também de planejamento financeiro para a gestão. A Prefeitura estará presente para ouvir sugestões, tirar dúvidas e incorporar entre as suas prioridades aquilo que for apontado pelos lagartenses, uma vez que seja tecnicamente pertinente, tanto na consulta online quanto presencialmente no auditório do Centro Administrativo.”, explica o secretário municipal de Planejamento, João Rogério Correa.

Durante o evento, a equipe da Seplan fará uma apresentação técnica da LDO, haverá manifestação das autoridades convidadas, e momento para participação popular, de forma a registrar as sugestões e explicar os principais pontos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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