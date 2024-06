Auto Escola Sergipana comemora aniversário em novo endereço

No último sábado, 15, o Centro de Formação de Condutores Sergipana, a Auto escola Sergipana, comemorou seu aniversário em um novo endereço. A nova sede que esta localizada na Avenida Contorno, nº 381, ao lado do restaurante Rei Da Estrada, conta com todo o conforto e ótima localização para poder acolher melhor seus clientes.

Cada detalhe do novo espaço foi cuidadosamente planejado para oferecer um ambiente moderno, acolhedor e funcional, capaz de atender às nossas necessidades e impulsionar ainda mais a produtividade e inovação.

“Estamos todos emocionados e felizes por compartilhar este marco histórico. Esta nova sede representa não apenas um novo endereço, mas um novo capítulo em nossa jornada, repleto de possibilidades e conquistas. É um lugar onde continuaremos a crescer juntos, mantendo a paixão e a determinação que sempre nos guiaram”, ressaltaram os empresários em suas redes sociais.