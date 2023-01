Autores anunciam novo volume do livro do ‘No Colo da Piedade’

Os escritores lagartenses, Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro Santos e Taysa Mércia Damaceno se reuniram, recentemente, para iniciar as discussões para o lançamento do volume 3 da coleção do ‘No Colo da Piedade’. A novidade desta próxima edição é que o Padre Vagner Araújo passa a integrar o projeto como autor.

Durante o debate, ficou acertado que o lançamento do livro deverá ocorrer no primeiro domingo da semana que antecede à abertura da Festa de Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto.

O novo volume terá os possíveis temas: A devoção à Nossa Senhora Auxiliadora do Pov. Várzea dos Cágados (Alexandre Fontes), Coral Santa Cecília (Claudefranklin Monteiro), De nicho à Santuário. História da Construção e da reconstrução da Matriz de Nossa Senhora da Piedade (Padre Vagner) e Pia União das Filhas de Maria (Taysa Mércia).

A homenagem póstuma focará nos freis Aloísio, Cristóvão e Izaías, sendo de autoria de Claudefranklin, Alexandre, Vagner e Taysa.