Operação Fatal Like prende autores de homicídio em Itabaiana

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 3, a Operação Fatal Likes que resultou na prisão de três investigados pelo homicídio que vitimou Carlos Eduardo Santos de Jesus, 23. A vítima foi morta no dia 16 de abril deste ano, no povoado Mangueira, em Itabaiana.

De acordo com as investigações, a vítima foi morta com disparos de arma de fogo quando trabalhava em uma farmácia. A apuração indicou que a vítima foi morta a mando de Gildemar Oliveira, conhecido como “Gildo do Remédio”. A motivação do crime teria sido curtidas em fotos na rede social da ex-mulher de Gildemar.

Ainda conforme as investigações, o crime foi praticado por Carlos Wagner, que era conhecido como pistoleiro. Ele respondia em liberdade por homicídio. A apuração também identificou que Gilberto de Oliveira, caseiro da propriedade rural de Gildemar Oliveira, também teve envolvimento com o homicídio de Carlos Eduardo Santos de Jesus.

A operação, que foi nomeada como Fatal Likes justamente pelo crime estar diretamente ligado ao ato de curtir fotos em uma rede social, resultou também nas apreensões de duas pistolas, uma espingarda e um revólver, além de veículos e vestimentas.