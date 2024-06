Avião desaparecido desde 1971 é encontrado no fundo de lago nos EUA

Os destroços de um avião particular que desapareceu em janeiro de 1971 após decolar em condições climáticas adversas foram encontrados no Lago Champlain, em Vermont nos Estados Unidos, por uma empresa especializada em buscas subaquáticas.

Aeronave transportava cinco homens.

Imagens de vídeo, fotografias e varreduras de alta resolução foram feitas dos destroços em 29 de maio, incluindo o que se diz serem painéis de portas, um dos dois motores e medidores e feixes de fiação da cabine.

Uma operação de busca e resgate foi lançada imediatamente após o acidente, há 53 anos, mas devido ao inverno rigoroso, o lago congelou, impossibilitando as buscas subaquáticas na época, de acordo com Garry Kozak, responsável por liderar a recente recuperação.

As operações de busca foram retomadas em 1º de maio de 1971, quando o clima mais quente descongelou o lago, e continuaram por duas semanas, mas os destroços não foram localizados.

Pelo menos mais 17 pesquisas seriam feitas ao longo de cinco décadas sem qualquer progresso.

Durante o inverno de 2023, Kozak analisou dados antigos de sonar e identificou um novo local potencial para o acidente, 60 metros de profundidade a oeste da Ilha Juniper.

Um ano depois, em maio de 2024, Kozak e uma equipe retornaram ao Lago Champlain com um veículo subaquático operado remotamente que caiu no fundo do lago e revelou os destroços.

Fonte: CNN Brasil