Aviso meteorológico alerta para chuvas moderadas a intensas em todo o estado de Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emitiu aviso meteorológico para chuvas moderadas a intensas em todo o estado, com atenção especial para as regiões litoral e agreste. A previsão é válida das 0h até as 23h59 desta terça-feira, 28.

Para o período, há possibilidade de acumulados expressivos, podendo ultrapassar 50 milímetros (mm) por dia, além da ocorrência de ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 70 km/h, e descargas elétricas em pontos isolados.

De acordo com a análise meteorológica, a atuação de um cavado em baixos níveis da atmosfera na costa do Nordeste, ao associado escoamento de ventos de sudeste em direção ao leste da região, torna a atmosfera instável e favorece a ocorrência de chuvas volumosas no estado.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana, explica que o estado de Alagoas já está com chuvas intensas na região litoral, e que as precipitações apresentam tendência a atingir o estado de Sergipe.

Riscos associados

As condições previstas indicam risco de riscos de transbordamento dos principais rios e lagoas do estado, e de transbordamento de pequenos córregos, riachos, rios e lagoas em diferentes regiões.

O acumulado de precipitação também pode trazer riscos para o tráfego em rodovias, além de alagamentos, deslizamentos de encostas, destelhamentos de imóveis, queda de árvores e de placas mal fixadas.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando continuamente as condições atmosféricas, e novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

Fonte: Governo de SE