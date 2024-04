Balanço do fim de semana apresenta acidentes e operações nas rodovias estaduais

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) desempenhou um papel fundamental na manutenção da segurança viária em Sergipe no último fim de semana.

Nossas operações foram conduzidas de maneira contínua e extraordinária, cobrindo não apenas os pontos habituais de fiscalização, mas também eventos regionais de grande relevância.

Nossa presença foi marcante no Carna-forró, celebrado em Nossa Senhora da Glória. Da mesma forma, estivemos presentes no Lagarto Folia, na cidade de Lagarto.

Além disso, participamos ativamente da corrida do Circuito Santander Track & Field, promovendo a segurança dos corredores e espectadores ao longo do percurso. Também garantimos a tranquilidade dos torcedores durante a final do Campeonato Sergipano de futebol, realizado em Aracaju.

Infelizmente, durante esse período movimentado, enfrentamos desafios com sete sinistros em diversas partes do estado, onde resultou em 13 vítimas lesionadas e 05 que vieram a óbito.

No dia 13 de abril, na SE-170 na cidade de Campo do Brito, um sinistro de colisão frontal envolvendo um Ford Fusion e um Chevrolet Spin resultou em vítimas hospitalizadas, ambas com fraturas no fêmur. No mesmo dia, na cidade de Aracaju, na Rodovia SE-050, uma colisão lateral entre um I/VW Jetta 2.0 e um Chevrolet Cruze LT NB deixou os condutores feridos. Na rodovia SE-245, no município de Riachuelo uma saída de pista seguida de choque deixou a condutora hospitalizada.

Infelizmente, ainda no mesmo dia, na Rodovia SE-368, uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um carro resultou em uma fatalidade, com o passageiro da motocicleta perdendo a vida. Ainda, na SE-240, um choque contra árvore resultou em uma fatalidade, reforçando a necessidade de vigilância constante ao dirigir.

No dia 14 de abril, tivemos na Rodovia SE-230 em Feira Nova, um sinistro envolvendo uma colisão traseira seguida de atropelamento que causou uma vítima fatal. Por fim, na rodovia SE-270 no município de Lagarto, ocorreu um sinistro que resultou em 3 vítimas hospitalizadas e 2 que vieram a óbito no local devido a uma colisão transversal.

Fonte : BPRv