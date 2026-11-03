Balanço registra duas mortes e nove feridos em sinistros de trânsito durante feriado de Finados

A Polícia Militar de Sergipe (PMSE) registrou, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), cinco sinistros de trânsito nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Finados, entre sexta-feira, 30 de outubro, e segunda-feira, 02 de novembro. As ocorrências deixaram nove pessoas feridas e duas morreram nos locais dos acidentes.

No sábado, 31, foram registrados dois sinistros. O primeiro ocorreu na rodovia SE-200, em Gararu, e envolveu a queda de uma motocicleta, cujo condutor morreu no local. O segundo foi uma colisão transversal entre uma motocicleta e um caminhão, na SE-230, em Nossa Senhora da Glória, que deixou o motociclista ferido.

No domingo, 01, outras duas ocorrências foram registradas. Na rodovia SE-270, em Lagarto, uma colisão frontal entre uma motocicleta e uma motoneta deixou uma pessoa ferida e outra morreu. Já na SE-100, no povoado Abaís, em Estância, uma colisão frontal deixou seis pessoas feridas, encaminhadas para atendimento hospitalar. O condutor de um dos veículos foi conduzido à delegacia por apresentar sinais visíveis de embriaguez ao volante.

Na segunda-feira, 02, feriado de Finados, foi registrada uma colisão transversal na rodovia SE-100, em Aracaju. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para atendimento hospitalar. Na sexta-feira, 30, não houve registro de sinistros nas rodovias estaduais.

Policiamento e homenagens

Além do reforço nas rodovias, a PMSE intensificou o policiamento nas imediações dos cemitérios da capital e do interior durante a segunda-feira, 2. As equipes realizaram rondas ostensivas, pontos de observação e abordagens preventivas, com atenção aos acessos e às áreas de maior circulação de pessoas e veículos.

A Corporação também prestou homenagem aos policiais militares falecidos em serviço. O porta-voz da PMSE, tenente-coronel Alysson Cruz, destacou a importância de preservar a memória dos profissionais que dedicaram suas vidas à proteção da sociedade e manifestou solidariedade aos familiares, especialmente às famílias dos militares que morreram durante o exercício da profissão.

Fonte: PMSE