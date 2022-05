Banco de Leite Marly Sarney intensifica campanha por novas doadoras

“Gotas de Amor para um Mundo Melhor”, esse é o tema da campanha do aleitamento materno em 2022. Nesse sentido, o Banco de Leite Marly Sarney, orienta pela doação segura e informa que o leite humano é ofertado aos recém-nascidos pré-termo com a finalidade da redução da morbidade e mortalidade neonatal.

A gerente do Banco de Leite Humano (BLH), Magda Doria, lembra que o Dia Nacional da Doação de Leite Humano, celebrado na última quinta-feira, 19, tem como objetivo sensibilizar as mães que estão amamentando, a sociedade e os profissionais de saúde sobre a importância da doação do alimento.

O Banco de Leite Marly Sarney, tem como missão facilitar a doação e promover a amamentação, atuando como intermediário, entre as mães que desejam doar e os recém-nascidos internados na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. “Temos como uma das finalidades, prestar assistência ao bebê, orientar as mães que têm dificuldade no manejo da amamentação e a captação de leite para que possamos pasteurizar e entregar na maternidade”, observou Magda Doria.

Magda esclareceu que existe uma comissão vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES) à frente da coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. “Esses bancos são vinculados a maternidades mantenedoras. No caso, a referência estadual, o BL Marly Sarney, é vinculado à única maternidade de alto risco para bebês e puérperas e para gestantes do estado de Sergipe. Temos a missão de garantir, dentro da portaria que nos rege, a doação de leite humano pasteurizado”, disse a enfermeira.

Ela ressaltou ainda que a comissão se reúne periodicamente e tem como finalidade aumentar a promoção e proteção do aleitamento materno. “Aumentando os estoques de leite humano em prol de uma proteção aos bebês prematuros, bebês que nasceram com comprometimento da imunidade. No pior momento da pandemia de Covid-19, houve uma prioridade de leite pasteurizado para esses bebês.

A mulher com excesso de leite, poderá entrar em contato para doar através do instagram @bancodeleitemarlysarney ou por telefone, para entrar em contato, (79) 3226-6301.

A mulher não precisa ir ao banco de leite e toda a orientação é feita por telefone. “A doadora liga e fazemos uma espécie de entrevista com ela. Preenchemos todos os dados e a equipe de enfermeiras, assistentes sociais e nutricionistas conversam com essa mulher fazendo alguns questionamentos. Ela manda o exame pelo WhatsApp e saberemos se a mulher está apta para doar. Sendo positivo, fazemos o roteiro dela e provavelmente no dia seguinte colocamos uma equipe para lhe fazer uma visita”, explicou a gerente do BLH.

O Banco de Leite Humano “Marly Sarney” é o centro de referência para bancos de leite no estado de Sergipe. Inaugurado em 1988 e reinaugurado em outubro de 2019, anexo à Maternidade Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e sob a coordenação geral do Ministério da Saúde e do Instituto Fernandes Figueiras/ Fiocruz, regulamentado pela portaria MS/nº 2.193 de 14/09/2006.

Contatos das Redes

Banco de Leite Humano Marly Sarney: Rua Mato Grosso, s/n. Bairro José Conrado de Araujo, Aracaju(SE). Telefone: (79) 3226-6301. Email: [email protected]

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes: Avenida Presidente Tancredo Neves. Bairro América, Aracaju(SE). Telefone (79) 3225-8650.

Banco de Leite Humano Irmã Rafaela Pepel: Rua Jackson de Figueiredo, 401. Centro, Itabaiana (SE). CEP 49500-00. Telefone (79) 3431 -2290, Fax (79)3431-2290. E-mail [email protected]

Maternidade Zacarias Júnior/Banco de Leite Humano Zóed Bittencourt: Rua Hiipólito Santos. Centro, Lagarto(SE). CEP 49400-000. Telefone (79) 3631-2723. Fax (79) 3631-9319. Email [email protected]

Posto de coleta do Hospital Santa Isabel “Dr. Fernando Guedes”: Avenida Simeão Sobral. Bairro Santo Antônio. Aracaju (SE). CEP 49060-640. Telefone (79) 32124900. Fax (79) 3236-2053.

Assista ao documentário “Caminho do Leite” produzido pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde. Clique aqui.

Fonte: Governo de Sergipe